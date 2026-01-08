Уральцев призывают к внимательности за рулем – идет сильный снег

Гоасвтоинспекция Свердловской области перешла на усиление. В регионе начались сильные снегопады. Снег начался еще ночью, местами наблюдается сильная метель, на дорогах снежные переметы.

В связи с создавшейся обстановкой для обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного реагирования, экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы.

В Госавтоинспекции обращают внимание водителей на необходимость быть на дороге предельно концентрированными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Отметим, что информационные табло на челябинском направлении, где наблюдается сильная метель, сообщают о необходимости не превышать скорость и двигаться не более 70 км в час.

Погодные условия уже спровоцировали одно ДТП на выезде из Кашино – машину вынесло на разделительную полосу. Пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube