Ночью снова будет сильный снег: что уральцам советуют спасатели

Управление МЧС по Свердловской области выпустило новое экстренное предупреждение: 9 января ночью в регионе ожидается сильный снег.

Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки. Рекомендации спасателей для водителей таковы:

– соблюдайте скоростной режим и дистанцию;

– избегайте резких маневров;

– ограничьте дальние поездки;

– если попали в снегопад, перестройтесь в правый ряд, включите аварийные огни и переждите.

Пешеходам спасатели советуют:

– ходите осторожно, чтобы не упасть;

– обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101 или 112.

Отметим, что из-за снегопада весь день 8 января в регионе наблюдается сложная ситуация на дорогах. Для контроля обстановки на магистралях дежурят патрули ГАИ.

Екатеринбург, Елена Васильева

