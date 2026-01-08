Ночью снова будет сильный снег: что уральцам советуют спасатели

Управление МЧС по Свердловской области выпустило новое экстренное предупреждение: 9 января ночью в регионе ожидается сильный снег.
Главное управление предупреждает свердловчан о возможных осложнениях дорожной обстановки. Рекомендации спасателей для водителей таковы:
– соблюдайте скоростной режим и дистанцию;
– избегайте резких маневров;
– ограничьте дальние поездки;
– если попали в снегопад, перестройтесь в правый ряд, включите аварийные огни и переждите.
Пешеходам спасатели советуют:
– ходите осторожно, чтобы не упасть;
– обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101 или 112.
Отметим, что из-за снегопада весь день 8 января в регионе наблюдается сложная ситуация на дорогах. Для контроля обстановки на магистралях дежурят патрули ГАИ.
Екатеринбург, Елена Васильева
