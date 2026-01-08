В Нижнем Тагиле на фабрике взорвался котел. Есть погибший

В Нижнем Тагиле на фабрике по производству мебели произошел взрыв, частично обрушилась стена котельной, открытое горение ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 17:12 поступило сообщение о пожаре на площади в один квадратный метр и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика». Причина: взрыв твердотопливного котла. После ликвидации возгорания найдено одно тело.

«Мощный хлопок с последующим возгоранием и разрушением небольшого технического здания произошёл на территории промзоны коммерческого предприятия, деятельность которого связана с деревообработкой. Жилые дома от места взрыва находятся на большом расстоянии. На процесс отопления квартир граждан инцидент не отразился. Повреждённая котельная обогревала только складские помещения фирмы. Личность погибшего рабочего сотрудники полиции установили оперативно. Это местный житель Сергей Таланцев, 1966 года рождения», – рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, второй сотрудник котельной во время растопки вышел на улицу, когда неожиданно из трубы резко пошёл пар. Он хотел доложить по телефону сложившуюся критическую обстановку своему руководству. В момент звонка произошел взрыв.

Кочегар Таланцев, мгновенно оказавшись под тяжёлыми завалами, скончался от полученных травм. «Газ на предприятие не подведён. Топили дровами и брикетами. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа ОВД Нижнего Тагила под руководством полковника полиции Вадима Саматова, а также прокурор Дзержинского района Артём Пирогов, представители МЧС и СКР. Версия, связанная с умышленным проявлением криминала на обьекте, маловероятна», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Васильева

