На окраине Екатеринбурга женщина погибла под поездом

В поселке Северка на окраине Екатеринбурга утром 8 января под поездом погибла женщина.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По предварительным данным, утром 8 января женщина, жительница Северки, переходила пути в неположенном месте – под пешеходным мостом. Агентство URA.RU со ссылкой на свои источники уточняет – погибшая была матерью троих детей, 10 лет назад она таким же образом потеряла мужа – его сбил насмерть поезд.

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пресс-слкжба ведомства напоминает уральцам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами и настилами.

Екатеринбург, Елена Васильева

