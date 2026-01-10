Уральцы застряли в Москве: из-за снегопадов сильно задерживают рейсы

Уральцы, проводившие выходные в Москве, не могут вернуться домой и рискуют затянуть новогодние каникулы незапланированно – из-за сильного снегопада в аэропорту Шереметьево отменяют и задерживают рейсы.

«Идет 13 час сидения в аэропорту. Рейс снова перенесли. Людей тьма. Стоят, сидят, лежат. Стоят на тех, кто лежит и лежат на тех, кто сидит. Цены на отели рядом с аэропортом, на такси из аэропорта и еду в аэропорту выстрелили, как новогодние фейерверки», – рассказала екатеринбурженка Вера.

По ее словам, на прилете в Шереметьево тоже были проблемы. «Полтора часа ожидания в самолете по прилету в Москву. Говорили, что техника не справляется со снегом, не хватает трапов, рукавов, людей и немножко совести. Мы ждали багаж 6 часов», – отметила она.

Задерживаются и самолеты из Кольцово в Шереметьево. «Два самолета по решению экипажей сегодня утром еще на этапе подготовки к вылету вынуждены были вернуться на места стоянки в нашем аэропорту. В Кольцово ожидающим вылета пассажирам доступна бесплатная питьевая вода, при необходимости будут предоставлены дополнительные места для ожидания (коврики и надувные диваны). С пассажирами работают представители авиакомпаний. Наш аэропорт работает штатно, обстановка в зонах ожидания спокойная», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

