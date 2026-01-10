Инсульт у водителя автобуса случился прямо во время рейса, пострадали пассажиры

В Екатеринбурге чудом не произошло трагедии – рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП на оживленной улице вечером в субботу. Все произошло около 18:00 на улице Крауля. Водитель маршрута № 49 почувствовал себя плохо и перестал справляться с управлением: автобус влетел в опору освещения. Пострадали в итоге семь пассажиров : женщины 74, 64, 54 и 44 лет, девушки 24 и 19 и лет, а также 18-летний юноша. «Пассажиры получили ушибы мягких тканей головы, были осмотрены медиками и отпущены домой. У водителя автобуса медики диагностировали инсульт и различные травмы головы, после проведённого обследования его выписали для дальнейшего амбулаторного лечения», – сообщили в городской ГАИ.

Установлено, что 49-летний водитель имеет стаж вождения 22 года и ранее привлекался к административной ответственности шесть раз.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube