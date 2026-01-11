«Ветрянка оказалась не такая уж простая». В Екатеринбурге мальчик попал в больницу с менингитом из-за «безобидной» болезни

В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу с предварительным диагнозом менингит – заболевание развилось на фоне ветрянки. Об этом в своем блоге рассказала его мать Ирина Кобзева. «Обычное утро, меня будит муж и говорит: «Что-то Илья как-то не так ходит». Я посмотрела – и действительно, что-то не то. Он просто падает и ноги не слушаются. Мы сначала хотели вызвать врача, но подумали а если что-то серьезное? Давай в 103 сначала и не прогадали. Нам сразу сказали, что у вас вот это осложнение и что нужно сделать укол в спину, чтобы взять жидкость на обследования. Я честно была просто в шоке… Какой укол ? Какие осложнения? Как будто всё не со мной», – рассказала мама мальчика.

Сейчас они с ребенком госпитализированы. Завтра женщина с ребенком ждут врача-невролога для консультации. Пока что в своем блоге делится с подписчиками подробностями больничных будней, а также рассказывает, что теперь бы наверняка привила ребенка от ветрянки. «Мы не антипрививочники, все прививки у нас стоят по календарю. Но предположить не могла, что такое бывает при ветрянке. За всю жизнь ни с кем не общалась, у кого были бы осложнения, поэтому видимо мозг так воспринимает, что все болеют и после нее все живы-здоровы», – отметила Ирина.

Она также напомнила, что при ветрянке врачи категорически запрещают сбивать высокую температуру ибупрофеном. «Илье повезло меньше, у него было очень много прыщей, температура с 38,5 до 39,5, ночью он спал ужасно, просыпался каждые полтора часа. Через несколько дней ему стало легче, температуры не стало, спал всю ночь, бегал, прыгал, думали, на поправку пошел, а на следующее утро мы умчали на скорой», – рассказала мать мальчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

