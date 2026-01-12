За праздники в полицию доставили 80 детей, гулявших по ночам

За время новогодних каникул в ходе операции «Комендантский патруль» сотрудники полиции доставили в отделения более 80 детей, гулявших по Екатеринбургу в ночное время без взрослых.

В пресс-службе УМВД города уточнили, что 78 подростков – жители Свердловской области, двое – других субъектов РФ и еще двое – иностранцы. Чаще всего дети оказывались ночью на улице из-за невнимательного отношения родителей.

Например, 6 января около 22:00 возле ТЦ на ул. Шварца патруль обнаружил двух 11-летних мальчиков. Дети признались, что родители отпустили их гулять до 21:00 во дворе на ул. Монтерской, но они направились в ТЦ в магазинчик с китайскими конфетами. Когда сотрудники полиции позвонили родителям, те пытались переложить вину за детей. Сотрудники ПДН напомнили им, что родители несут ответственность за своих детей и обязаны постоянно контролировать их.

Буквально через несколько минут полицейские встретили на улице еще одного ребенка, на этот раз 8-летнего, который шел сквозь темноту и метель с ледянкой в руках. На вопрос полицейских, где его родители, мальчик ответил, что мама пошла в магазин, а ему сказала возвращаться домой.

Уже около полуночи патруль заметил на остановке «Саввы Белых» невысокого молодого парня, который пытался поймать такси. Полицейские решили убедиться, что он совершеннолетний, и выяснилось, что это 12-летний подросток. Он пытался убедить сотрудников полиции, что с ним все в порядке, он сейчас поймает машину и доедет домой на улицу Щербакова. При этом ни телефона, ни наличных у него при себе не было. Когда мальчика доставили домой, выяснилось, что его семья уже состоит на учете. Мать призналась, что сын часто гуляет допоздна, поэтому она за него не волновалась.

