Праздники прошли без критических происшествий – уральский полпред

Уральский полпред Артем Жога подвел итоги 12-дневых новогодних каникул в УрФО.

«В целом, новогодние праздники в регионах прошли спокойно, без критических происшествий. Это стало возможным благодаря постоянному контролю со стороны органов власти, коммунальных служб, правоохранительных органов и всех остальных ответственных лиц. Нештатные ситуации устранялись своевременно, масштабных аварий допущено не было. Спасибо за работу, коллеги!» – отметил на совещании с главными федеральными инспекторами Артем Жога. И напомнил: президент России поставил перед регионами много задач в социальной, экономической и других сферах, поэтому важно оперативно, без долгой раскачки, включиться в работу над ними.

