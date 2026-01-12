Восемь человек погибли в дорожных авариях за время зимних каникул на Среднем Урале

За период новогодних праздников на территории Свердловской области было зарегистрировано 1014 ДТП. Из них 46 аварий были с тяжелыми последствиями: погибли 8 человек, 64 были травмированы, включая 8 детей. Тем не менее, аварийность на дорогах снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила на пресс-конференции руководитель пресс-службы Госавтоинспекции региона Галина Кравченко.

Большая часть дорожных аварий случилась из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции, а также из-за нарушений правил проезда перекрестков. Наиболее тяжелые последствия наступали при лобовом столкновении автомобилей. В 30 из этих ДТП машинами управляли водители в состоянии опьянения. А всего по результатам новогодних рейдов автоинспекторы поймали более 700 водителей, которые были либо пьяны за рулем, либо без прав.

Помимо этого сотрудники ГАИ контролировали состояние дорог во время длительных зимних каникул. В адрес обслуживающих организаций было внесено 60 представлений из-за снежного наката, обнаруженного на трассах. Было возбуждено 7 административных производств по 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Наибольшее количество аварий случилось в Екатеринбурге (476 ДТП), далее в статистике ГАИ следуют Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Белоярский район, Первоуральск. Галина Кравченко отметила, что в прошедшие праздники не регистрировались дорожные происшествия с надувными бубликами, как это было в прошлые годы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

