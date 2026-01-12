В новогодние праздники увеличилось количество пожаров

В Свердловской области ухудшилась ситуация с пожарами в начале января. Как сообщил и.о. замначальника ГУ МЧС региона Сергей Махнев, за 11 праздничных дней случилось 173 пожара, что на 11% больше, чем в прошлом году. В пожарах погибли 8 человек, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

В более чем половине случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, рассказал Сергей Махнев. Также пожары возникали из-за неисправного электрооборудования, а также из-за неправильного использования печи. Большинство пожаров случилось в частных домах – горели надворные постройки.

Сотрудники МЧС в новогодние праздники также проверяли точки продаж пиротехники. Было выявлено 174 нарушения пожарной безопасности. Запуск салютов и фейерверков на территории региона обошелся без происшествий, пиротехнических пожаров не зарегистрировано.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube