Решение «свинского» вопроса в Ревде снова отложили

Свиньи пока что останутся на улицах Ревды, несмотря на обещание мэра города Татьяны Клепиковой, заявившей, что животных увезут на ферму после новогодних праздников. Дело в том, что владелец свиней Анатолий Лутков, также известный в городе как «Ташкент», обжаловал решение суда, опираясь на которое местные власти и собирались избавиться от свиней. Как уточнили в пресс-службе судов Свердловской области, Лутков допустил ошибки в документах. «Ответчиком была подана в Ревдинский городской суд немотивированная апелляционная жалоба, она была оставлена судом без движения, Луткову (ответчику) предоставлено время для устранения недостатков», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе.

Напомним, в новогодние каникулы кто-то надел одной из свиней табурет на туловище, и теперь хулигана разыскивают, а другой мужчина, напротив, сжалился над животными – и приютил одного поросенка.

Екатеринбург, Елена Сычева

