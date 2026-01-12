Травмы, отравления и обморожения – с чем обращались екатеринбуржцы в скорую помощь в новогодние праздники

Станция скорой помощи Екатеринбурга в длинные новогодние каникулы приняла 22 тысяч звонков от горожан и выполнила 12 800 выездов. Самые частые поводы для обращений за медицинской помощью – бытовые травмы, пищевые отравления, а также тяжелое течение ОРВИ.

«Скорая помощь отработала праздники в штатном режиме. Статистика по обращениям была примерно та же, что и в прошлом году. Нетипичных травм у пациентов не было. Считается, что алкогольное опьянение – это основная причина травматизма, но это не так. Люди могут получить травму из-за гололеда, из-за собственных неаккуратных движений, или в ДТП. В период праздников были зарегистрированы случаи обморожения – и вот здесь как раз обморожение чаще всего получают люди в состоянии опьянения», – рассказал на пресс-конференции главный врач станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Евгений Рузанов.

По его данным, 1400 вызовов скорой помощи пришлось на травмы, что составляет 11% от всех случаев. Также в скорую поступило 74 пациента с отравлениями. Таких, по словам Евгения Рузанова, становится меньше: на 11% сократилось количество алкогольных отравлений и на 8,5% – пищевых. Также врачи скорой помощи выезжали к пациентам с хирургическими и неврологическими патологиями, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, врачи отработали 13 выездов на пожары в Екатеринбурге – к счастью, обошлось без пострадавших.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

