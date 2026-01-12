российское информационное агентство 18+

Понедельник, 12 января 2026, 14:49 мск

Екатеринбург

Шесть екатеринбуржцев осуждены за организацию игры в покер

Шесть жителей Екатеринбурга признаны виновными в незаконной организации азартных игр.

Как сообщили в пресс-службе Академического районного суда, мужчины оборудовали обычную квартиру в Екатеринбурге для игры в покер с целью получения нелегального дохода. Деятельность велась организованно.

Злоумышленники успели провести несколько игр. В апреле 2024 года их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Владимир Евдокимов, Роман Мисько, Андрей Огородников, Фидаил Сафин, Арарат Саарян и Хейрулла Яриев признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Их приговорили к лишению свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет со штрафом от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

