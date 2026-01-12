Воспитательница детсада решила «сыграть на бирже» и потеряла 6,6 млн рублей

Воспитательница детского сада из Серова поверила мошенникам, которые обещали научить ее играть на бирже, и потеряла 6,6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, поверив «консультантам» из интернета, женщина под их диктовку поставила на свой телефон некое приложение, после чего выполняла все указания «брокеров». Мошенники обещали ей быстрый и высокий доход, но поставили условие – никому не рассказывать об их «операциях».

За несколько дней женщина смогла вывести «с биржи» немногим более 3 тысяч рублей, а затем перевела все свои сбережения и занятые у родственников деньги на «безопасные» счета, номера которых ей продиктовали «специалисты». В результате потерпевшая лишилась накоплений в сумме 6 600 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube