Налоги ЕВРАЗа пойдут на развитие Нижнего Тагила и Качканара

Правительство Свердловской области, а также мэры Нижнего Тагила и Качканара подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с холдингом ЕВРАЗ на период 2026-2030 годов. Свыше 3,6 миллиардов рублей налоговых отчислений ЕВРАЗа будут направлены на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной и дорожной инфраструктуры двух городов. Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Денис Паслер, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава Качканара Андрей Ярославцев.

Как рассказали в пресс-службе холдинга, при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле продолжится строительство спортивно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе, крытого катка на улице Красноармейской, культурно-образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве (ГГМ). Также будут отремонтированы концертный зал Нижнетагильской филармонии и школа «Центр образования № 1».

На базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и корпоративного учебного центра ЕВРАЗа будет создан центр профессиональных компетенций. Также налоги компании пойдут на проектирование, госэкспертизу и строительство магистральной улицы от северного подъезда к Нижнему Тагилу (154+032 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов) до топливозаправочного комплекса. Помимо этого в рамках ранее подписанных соглашений в Нижнем Тагиле продолжится строительство новой школы на ГГМ и отдельного пищевого блока инфекционной больницы.

В Качканаре запланировано создание образовательного кластера, капитальный ремонт здания и оснащение клуба «Горняк», а также благоустройство прилегающей территории в поселке Валериановске. В качканарской больнице капитально отремонтируют кровлю, а также будут приведены в порядок отделения анестезиологии и реанимации. Приобретено медицинское оборудование и мебель для операционного блока хирургического отделения. Кроме того, запланирован капитальный ремонт здания детской школы искусств, строительство жилого дома для медиков и педагогов. Весомую часть средств будет направлена на ремонты и модернизацию энергетической, коммунальной и инженерной инфраструктуры города.

«Наша задача – создавать комфортные условия для жизни и работы на Среднем Урале, сохранять и приумножать кадровый ресурс в регионе. В бюджете 2026 года и трехлетний период предусмотрены средства на развитие наших городов. Соглашение с ЕВРАЗом – пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса, направленного на улучшение качества жизни людей. Благодаря таким проектам мы вместе создаем комфортную среду в городах Урала, укрепляем социальную стабильность и выполняем задачи, поставленные в национальных проектах», – отметил свердловский губернатор Денис Паслер.

«Успешность ЕВРАЗа начинается с благополучия наших сотрудников в городах, где они живут и работают. Поэтому мы инвестируем не только в производство, но и в улучшение качества жизни – в образование, здравоохранение, спорт и культуру. Это вклад в будущее территорий, в привлечение сюда молодежи, грамотных инженеров, которых мы ждем на наших комбинатах», – заявил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Соглашение позволяет направить значительные средства на ключевые проекты для Нижнего Тагила: строительство спорткомплекса, культурного центра, ремонт филармонии и школы, развитие инфраструктуры. Мы вместе повышаем качество жизни тагильчан, развиваем образование и спорт, строим комфортный город для семей и молодежи», – прокомментировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Устойчивое развитие ЕВРАЗа и поддержка губернатора позволяют уверенно формировать будущее нашего муниципалитета в разных направлениях: в качественном профессиональном образовании с ранней профориентацией, в доступной медицине, развитии жилищного фонда и инфраструктуры», – отметил глава Качканара Андрей Ярославцев.

Социально-экономические соглашения между ЕВРАЗом, свердловским правительством и муниципалитетами Нижнего Тагила и Качканара объединяют усилия бизнеса и власти для развития городов. Инициатива реализуется с 2017 года. За это время на проекты в Нижнем Тагиле направлено 23,4 миллиарда рублей налоговых отчислений ЕВРАЗа, в Качканаре – 3,6 миллиарда рублей.

В Нижнем Тагиле построен мост через Тагильский пруд, реконструирована Привокзальная площадь с возведением стелы «Город трудовой доблести», проведен капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества, выполнен капитальный ремонт исторического здания Демидовской поликлиники.

В Качканаре построены центр профессиональных компетенций, три дворца спорта: для занятий футболом, единоборствами и ледовый, лыжероллерная трасса, приобретено новое медицинское оборудование для кабинета ранней диагностики онкологических заболеваний, улучшена жилищно-коммунальная инфраструктура, ведется жилищное строительство.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube