Мотоциклист заплатит 1 млн рублей пешеходу, которого сбил на льду Исети

Жителя Каменска-Уральского год назад сбил мотоциклист, и не на городской улице, а прямо на льду реки Исети. Мужчина получил серьезные травмы и потребовал от виновника компенсации.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ДТП случилось вечером 21 февраля прошлого года. Молодой человек на кроссовом мотоцикле «Эндуро KEWS K16 PR300», не имеющий водительских прав категории «А», сбил пешехода, после чего скрылся, не оказав ему помощи.

Личность мотоциклиста установили, он признал свою вину в ДТП. Для потерпевшего же столкновение обернулось серьезными травмами, он получил перелом голени, ушиб легкого и перелом ребра. С февраля по июль 2025 года ему потребовалось длительное стационарное и амбулаторное лечение, включая операцию.

Пешеход обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском о взыскании с мотоциклиста 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Истец указал, что полученные травмы привели к стойкой хромоте и продолжают причинять ему физические страдания. Ранее мужчина вел активный образ жизни, но после ДТП ему трудно даже ходить, в том числе подниматься и спускаться по лестнице.

Суд удовлетворил иск частично. С виновника ДТП в качестве компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей, а также 98,5 рублей – возмещение понесенных истцом почтовых расходов. Ответчик оспаривать решение суда не стал.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

