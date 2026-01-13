«Защищают правду и интересы Родины», – Артем Жога поздравил журналистов с Днем российской печати

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днем российской печати.

«Сейчас в медиа развернулась масштабная информационная война. Нескончаемый поток фейков и провокаций обрушился на жителей нашей страны. Тысячи российских журналистов, в том числе и из Уральского федерального округа, отважно противостоят этим атакам, защищая правду и интересы Родины.

Особые слова благодарности я адресую военкорам, которые выполняют свой профессиональный долг на линии боевого соприкосновения, зачастую с прямым риском для жизни. Благодаря их работе жители всего мира видят мужество и стойкость русского солдата», – написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

