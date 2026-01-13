российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 января 2026, 09:25 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Защищают правду и интересы Родины», – Артем Жога поздравил журналистов с Днем российской печати

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником – Днем российской печати.

«Сейчас в медиа развернулась масштабная информационная война. Нескончаемый поток фейков и провокаций обрушился на жителей нашей страны. Тысячи российских журналистов, в том числе и из Уральского федерального округа, отважно противостоят этим атакам, защищая правду и интересы Родины.

Особые слова благодарности я адресую военкорам, которые выполняют свой профессиональный долг на линии боевого соприкосновения, зачастую с прямым риском для жизни. Благодаря их работе жители всего мира видят мужество и стойкость русского солдата», – написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Челябинск, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Общество, Россия,