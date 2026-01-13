В новогодние каникулы заболеваемость ОРВИ снизилась на 23%

В Свердловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 23,4%: всего заболели 21 тысяча свердловчан, из них 13,4 тысячи – екатеринбуржцы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это почти на 22% ниже среднего многолетнего уровня. При этом больных взрослых больше – 60%.

Среди возбудителей обнаружены также вирусы гриппа, covid-19, риновирусы.

Специалисты рекомендуют для снижения рисков заражения регулярно и тщательно мыть руки, избегать прикосновений с лицом, соблюдать масочный режим и вести здоровый образ жизни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube