В январские праздники Кольцово обслужил 273 тысячи пассажиров

Во время новогодних каникул аэропорт Кольцово обслужил более 273 тысяч человек. Пассажиропоток вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 248 тысяч пассажиров.

Как поделились в пресс-службе аэропорта, в праздники было доступно 80 направлений. Кольцово принял и отправил на 5% больше рейсов, чем годом ранее, – 2,1 тысячи. Также екатеринбургский аэропорт в качестве запасного аэродрома принял около десяти самолетов, которые пережидали непогоду или режимы ограничений на полеты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

