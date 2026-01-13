российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 09:26 мск

Поезда стали популярнее на 3% в новогодние каникулы

Почти полмиллиона пассажиров воспользовались поездами на Урале в новогодние каникулы – с 30 декабря по 11 января с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправились 415 тысяч человек, это на 3% больше, чем в прошлом году. На электричках проехали 739 тысяч пассажиров.

«Самыми популярными днями для путешествий стали 30 декабря и 8 января: в эти дни с вокзалов и станций СвЖД выехали 105 и 89 тысяч человек соответственно», – уточнили в пресс-службе железной дороги.

Екатеринбург, Елена Сычева

