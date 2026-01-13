Екатеринбург окутал морозный смог

На территории Свердловской области объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении. Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются до 20 часов 19 января, сообщает Уральский гидрометцентр. В Екатеринбурге, несмотря на морозную погоду, наблюдается дымка над горизонтом.

Напомним, в ближайшие три дня на Среднем Урале прогнозируется аномальное похолодание. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-14°. Самым холодным днем станет 14 января: в Екатеринбурге ночью будет -29 °C, на севере области до -42°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube