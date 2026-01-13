российское информационное агентство 18+

Вторник, 13 января 2026, 10:22 мск

Екатеринбург окутал морозный смог

На территории Свердловской области объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении. Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются до 20 часов 19 января, сообщает Уральский гидрометцентр. В Екатеринбурге, несмотря на морозную погоду, наблюдается дымка над горизонтом.

Напомним, в ближайшие три дня на Среднем Урале прогнозируется аномальное похолодание. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-14°. Самым холодным днем станет 14 января: в Екатеринбурге ночью будет -29 °C, на севере области до -42°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

