Свердловская область вошла пятерку регионов по количеству пенсионеров

Свердловская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству пенсионеров. Всего в области проживает 1,25 миллиона пожилых людей.

Согласно статистике РИА «Новости», больше всего пенсионеров в стране живет в Московском регионе и Краснодарском крае – на них приходится 16% всего старшего поколения. В Москве зарегистрировано 3 миллиона пенсионеров, в Московской области – 1,95 миллиона, в Краснодарском крае – 1,6 миллиона.

Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург (1,44 миллиона пенсионеров), Ростовская область (1,15 миллиона), Башкирия (1,12 миллиона), Татарстан (1,1 миллиона), Тюменская область (более 1 миллиона) и Челябинская область (978 тысяч).

При этом менее 15 тысяч людей пенсионного возраста проживает только в двух регионах страны: в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

