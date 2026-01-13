Урал может столкнуться с нехваткой спасательных вертолетов

Свердловская область оказалась в числе регионов, где срываются торги по заключению государственных контрактов на работу спасательной авиации. Это происходит потому, что частных перевозчиков не устраивают действующие расценки.

Как пишут «Известия», в список утвержденных мест дежурств спасательных Ми-8 и самолетов Ан-26 входят 111 городов, при этом вертолетов не хватает примерно в трети из них – Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Казани, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и других городах.

По данным издания, в 2025 году в Екатеринбурге Государственная корпорация по организации воздушного движения проводила торги по договорам на суммы 131-137 млн рублей трижды, но они проваливались, их перенесли на этот год.

Как считают эксперты, чтобы работа авиаперевозчиков стала рентабельной, необходимо поднять тарифы не на 13-20%, как это сделала Росавиация, а минимум на 75%. «В текущие бюджеты закупок Госкорпорации по организации воздушного движения сложно вписаться даже на вертолетах Ми-8Т, у которых меньше затраты на поддержание летной годности, ниже амортизация и нет лизинговых платежей. Таким вертолетам, как правило, 30-40 лет. Если же работать на более современных и мощных Ми-8МТВ/АМТ, взятых в лизинг или приобретенных в собственность, то стоимость услуг увеличится в 1,5-2 раза», – рассказал «Известиям» заместитель генерального директора АО «Авиакомпания Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube