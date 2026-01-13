В новогоднюю ночь пассажиры «Уральских авиалиний» выпили 1800 литров шампанского

Салатом «Оливье», шампанским, мандаринами и пельменями встречали Новый год пассажиры «Уральских авиалиний», которые оказались в праздничную ночь на высоте 10 тысяч метров. Как сообщили в пресс-службе УА, с 31 декабря по 1 января пассажиры 166 рейсов компании выпили около 1800 литров шампанского, получили в подарок почти тонну сладостей, 1500 мандаринов и девять тысяч имбирных пряников.

Кроме того, за время новогодних каникул пассажиры 750 раз заказали специальный праздничный сет с салатом «Оливье» и съели около 11 тысяч уральских пельменей.

Фото «Уральских авиалиний»

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube