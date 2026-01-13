Силовики нагрянули с обысками в УрФУ

Сегодня утром силовики провели обыски в квартирах и рабочих кабинетах президента УрФУ Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и сотрудника университета Михаила Жабреева. В УрФУ подтвердили «Новому Дню» эту информацию, но от подробных комментариев отказались.

«Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем», – отметили в пресс-службе университета.

Екатеринбург, Дарья Деменева

