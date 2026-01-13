Психолог назвала 5 важных пунктов, чтобы вернуть ребенка в режим после каникул

После длительных новогодних каникул дети могут испытывать стресс от возвращения к занятиям в детском саду и школе: в праздники сбивается режим, и вернуться к нему бывает непросто. Психолог Анна Зосимова рассказала, как родители могут помочь детям в такой ситуации. По ее словам, есть пять обязательных пунктов.

«Вообще задумываться о режиме стоит не тогда, когда каникулы уже закончились, а загодя. Первый шаг – постепенно возвращать режим сна. Если в каникулы ребенок ложился позже, пропускал дневные сны, то стоит плавно возвращаться: на 20-30 минут раньше ложиться каждый вечер. Перед сном спокойные игры, чтение книг, расслабляющая музыка – для детей очень важен ритуал, постоянно повторяющиеся действия», – рассказала собеседница агентства.

Второй шаг – это разговоры. «Напомните ребенку, что ему нравится в детском саду или школе: какие-то любимые занятия или уроки, встречи с друзьями. Важно подсветить хорошее», – добавила Зосимова.

Немаловажный пункт, по ее словам, – возвращение к нормальному питанию. «Не надо сразу совать ребенку брокколи, если две недели каникул он питался только детскими сладкими подарками. Но стоит соблюдать график – вот завтрак, вот обед, вот полдник, вот ужин. Рекомендую убрать лишние перекусы, особенно сладкие, особенно перед едой», – посоветовала она.

В выходные после первой рабочей недели года психолог рекомендовала посвятить время детям. «Совершите совместную прогулку в парк, на каток, на гору, сходите в кино, уберите гаджеты и побудьте вместе», – сказала Зосимова.

Наконец, пятый шаг – поддержка. «Каждый день узнавайте, как ребенок провел время в детсаду или школе. Не просто «как уроки?», а что ему понравилось, что нового он узнал, что его порадовало, что рассмешило, а что огорчило. Возможно, на первых порах будет тяжеловато, но привычка сформируется, и ребенок сам будет рассказывать вам о важном», – добавила психолог, уточнив, что все эти советы лучше работают на детсадовцах и младшеклассниках, а к подросткам нужен свой подход.

Екатеринбург, Елена Сычева

