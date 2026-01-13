В Свердловской области не хватает запасов донорской крови

В Свердловской области после новогодних праздников ищут доноров крови. По данным областной службы крови, особенно требуется кровь с отрицательным резус-фактором в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Повышенная потребность:

Екатеринбург: I (–) и II (–);

Первоуральск и Каменск-Уральский: I (–), II (–) и III (–).

Также ощущается недостаток:

Екатеринбург: II (+), III (–) и IV (–);

Первоуральск: II (+), III (+) и IV (–);

Каменск-Уральский: II (+) и IV (–);

Нижний Тагил: I (–) и II (–) .

Чтобы оперативно пополнить запасы, порядок сдачи крови временно упростили. «В период с 12.01.2026 по 23.01.2026 прием доноров в ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» в городе Екатеринбурге будет осуществляться без предварительной записи через единый портал Государственных услуг Российской Федерации», – подчеркнули в Службе крови Свердловской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube