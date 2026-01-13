В Свердловской области не хватает запасов донорской крови

В Свердловской области после новогодних праздников ищут доноров крови. По данным областной службы крови, особенно требуется кровь с отрицательным резус-фактором в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском.
Повышенная потребность:
Екатеринбург: I (–) и II (–);
Первоуральск и Каменск-Уральский: I (–), II (–) и III (–).
Также ощущается недостаток:
Екатеринбург: II (+), III (–) и IV (–);
Первоуральск: II (+), III (+) и IV (–);
Каменск-Уральский: II (+) и IV (–);
Нижний Тагил: I (–) и II (–) .
Чтобы оперативно пополнить запасы, порядок сдачи крови временно упростили. «В период с 12.01.2026 по 23.01.2026 прием доноров в ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови» в городе Екатеринбурге будет осуществляться без предварительной записи через единый портал Государственных услуг Российской Федерации», – подчеркнули в Службе крови Свердловской области.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»