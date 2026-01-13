В Свердловской области началась подготовка к паводку

В Свердловской области началась подготовка к прохождению весеннего паводка.

Как сообщили в ДИПе, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка проследит, чтобы был сформирован запас продовольствия в населенных пунктах, которые могут оказаться отрезанными из-за подтопления. Специалисты регионального минздрава отвечают за формирование запаса лекарств и медицинских изделий, а также за круглосуточное дежурство в медорганизациях на паводкоопасных территориях.

Силами свердловского минприроды будет организована работа противопаводковой подкомиссии. Управление автодорог Свердловской области обеспечит защиту мостов: от взрывных и механических работ по ослаблению льда до дежурства бригад инженерно-технических работников. Сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области будут координировать мониторинг и взаимодействие всех служб в период половодья.

Напомним, в Свердловской области определены семь паводкоопасных направлений. Это бассейны рек Нейва – Синячиха – Реж – Ница, Пышма – Рефть, Тагил – Черная – Выя – Салда, Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана, Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая Утка – Дикая Утка, Исеть – Сысерть, Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура. В зависимости от погодных условий и расположения паводкоопасного направления начало паводков в регионе ожидается с последних чисел марта до первых дней июня. В зоне разлива рек могут оказаться населенные пункты девяти муниципальных образований.

Екатеринбург, Елена Владимирова

