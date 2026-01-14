На Ямале подросток напился, угнал машину и разбил ее

На Ямале подросток попал под уголовную статью за угон машину.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в октябре 2025 года в Аксарке Приуральского района 15-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон транспортного средства. Прав при этом у мальчика тоже не было. На угнанной машине он съехал в кювет и разбил ее.

После расследования дело об угоне было направлено в суд, Обвинение выдвинуло по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)).

Салехард, Елена Васильева

