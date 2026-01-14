Житель Ревды осужден за убийство соседа, который его домогался*

Жителя Ревды приговорили к 7 годам в колонии строгого режима за убийство соседа. Причиной убийства стали сексуальные домогательства* со стороны жертвы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, преступление было совершено в июле 2025 года. Ревдинец Сергей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог попасть в свою квартиру. Тогда он обратился к соседу с просьбой разрешить ему воспользоваться туалетом.

После того как Сергей вышел из санузла, сосед встретил его голым и начал делать недвусмысленные предложения сексуального характера. Со слов подсудимого, он испугался за свою честь и достоинство, в целях самообороны взял нож, которым рассчитывал лишь напугать соседа.

В ходе конфликта Сергей сначала нанес соседу удары в голову, а затем не менее 9 ножевых ранений в шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Подсудимый полностью признал свою причастность к смерти соседа, но настаивал, что хотел лишь напугать его. Однако суд счел действия Сергея умышленными.

Ревдинский городской суд признал Сергея М. виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Важным обстоятельством, повлиявшим на смягчение приговора, стало признание судом аморального поведения потерпевшего, которое спровоцировало конфликт. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Сергей принес извинения матери погибшего и раскаялся в содеянном. Он выплатит женщине 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Ревда, Елена Владимирова

