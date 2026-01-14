Вафля на капустном квасе, оленья вырезка и паштет из петуха: в ресторанах будут готовить блюда уральской кухни

Сегодня в Свердловской области начался фестиваль аутентичной местной кухни, где шеф-повара 60 заведений представят гостям сет-меню, отражающие особенности уральской кулинарии. Шея бычка, приготовленная холодом, копченая вырезка северного оленя, вафля на капустном квасе со щучьей икрой, паштет из петуха и пирожное «Картошка» на углях – попробовать все это можно будет до конца января.

В Екатеринбурге 23 заведения подготовили фестивальные блюда: Le Bourg 1905, Kitchen, 18/11, «Неизвестный», Yolo, «Подкова», «Стейк-Хаус», «Текстура», «Соседи», «Шанежная», «Святые макаронники», Tribu, Norra Rok, Leo, «Паштет», «Два Деда», «Огниво», «Ставников», Duo Pizza & Wine, «Медвежья Падь», «Чаща», «Высота 5642», The Dom.

В гастрофестивале принимают участие еще десять уральских городов: Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Тюмень, Нижний Тагил, Тобольск, Миасс, Камышлов, Верхняя Сысерть, Лысьва.

Ознакомиться подробно с меню каждого ресторана можно на сайте фестиваля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube