Фермер и горнорудная компания бьются за «золотую» землю под Режом

16 января в Арбитражном суде Свердловской области повторно начнется рассмотрение спора между фермером Эдуардом Еременко и Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу. Предмет тяжбы – земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 200 га, под которым, вероятно, скрываются запасы золота. Заняться его разработкой намерена Саумская горнорудная компания. Подоплеку дела выяснило «Уралинформбюро».

Как пишет издание, СГК больше известна в Свердловской области по разработке Саумского полиметаллического месторождения под Ивделем, чьи запасы оцениваются в 2 тонны золота и 37 тонн серебра. «В оценках минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2020 год про Арамашевский участок недр в 20 километрах от Режа не было ни слова. А теперь говорят о золотых запасах под 5 тонн. Понятны аппетиты олигархов, жаждущих добраться до природных кладовых», – подчеркивает «Уралинформбюро».

История вопроса такова. В 2020 году ООО «Саумская горнорудная компания» получило лицензию на поиск полезных ископаемых (золото из коренных (рудных) месторождений, полиметаллы) на участке недр «Арамашевский», расположенном на территории Режевского района Свердловской области. В границах этого участка недр расположены земельные угодья фермера Эдуарда Еременко. Компания обратилась в Уралнедра с просьбой об изъятии участка у фермерского хозяйства. 13 февраля 2023 года Департамент по недропользованию по УрФО выпустил приказ об изъятии фермерского участка для государственных нужд в связи с осуществлением недропользования.

Эдуард Еременко оспорил это решение в суде. Свою позицию он аргументировал тем, что нет доказательств того, что его земля действительно изымается именно ради общественного блага и государственных нужд. По сути, одна коммерческая структура просит государственное учреждение передать ей землю, принадлежащую другой коммерческой структуре. Спорный приказ нарушает право фермера на ведение предпринимательской деятельности. При этом земли сельскохозяйственного назначения представляют особую ценность, и их использование в других целях ограничено законом.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в пользу фермера и весной 2024 года отменил приказ об изъятии участка. Тогда Департамент подал апелляцию, и решение первой инстанции было отменено. Однако фермер не сдался и подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ, который в июне 2025 года отменил все вынесенные ранее решения и отправил дело на новое рассмотрение. Верховный суд указал, что окружной Департамент по недропользованию должен доказать законность своего приказа, в том числе наличие исключительных оснований для изъятия участка Еременко в целях, предусмотренных лицензией, выданной горнорудной компании.

Следует отметить, что в 2025 году Верховный суд обозначил для всех судов страны необходимость учитывать особую ценность сельскохозяйственных земель и фактор длительности периода восстановления плодородного слоя, который будет нарушен в результате недропользования, во избежание сокращения площади плодородных сельхозземель. Это соответствует Доктрине продовольственной безопасности России, напоминает «Уралинформбюро».

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Реж, Елена Владимирова

