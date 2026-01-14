В Екатеринбурге арестованы трое мужчин, обвиняемых в изнасиловании 15-летней девочки

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Эдуарду Шафикову, Эльнару Гаану и Николаю Силову, которые подозреваются в групповом изнасиловании девочки-подростка. Всем троим предъявлено обвинение в преступлении по п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ. Трое мужчин заключены под стражу до 11 марта.

Преступление было совершено в ночь с 10 на 11 января. По предварительным данным, пострадавшая девочка поссорилась с матерью и ушла из дома. Ее на улице заметил один из обвиняемых и предложил снять для нее квартиру в доме по улице Академика Бардина – школьница согласилась. Мужчина привел ее в квартиру и оставил одну, а затем вернулся с двумя приятелями. Обвиняемые изнасиловали девочку, которая не могла оказать сопротивления, поскольку была очень пьяна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube