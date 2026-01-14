Екатеринбуржец засудил больницу, которая не давала ему направление на КТ

Житель Екатеринбурга выиграл суд у ЦГБ № 6, где ему не давали направление на бесплатную компьютерную томографию.

Как сообщили в пресс-службе Академического районного суда, в мае 2025 года истец почувствовал недомогание и обратился к врачу, ему было рекомендовано проведение компьютерной томографии. Для получения направления на КТ он неоднократно посещал терапевта поликлиники № 3, но ему отказывали, ссылаясь на большую очередь и неисправность аппарата.

В конце концов мужчина самостоятельно прошел КТ в платной клинике, но подал на государственную больницу в суд, требуя взыскать с нее расходы на оплату КТ, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований. С ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 6» взысканы убытки в размере 11 875 рублей и компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Екатеринбург, Елена Владимирова

