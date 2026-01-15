«Мы обречены на строительство», – депутат заявил, как будет развиваться метро в Екатеринбурге

Депутаты не теряют надежды на продолжение строительства метро в Екатеринбурге. В эфире «4 канала» Владимир Крицкий из гордумы Екатеринбурга заявил, что город «обречен» на это.

«Мы обречены на то, чтобы переходить на строительство метро. Да, с 2010 года ни одной новой станции не появилось, но приходит время. Сегодня две самые больные темы в метрополитене – это Академический, там количество населения уже очень большое, тем более там нет мест для приложения труда. Но мы не должны забывать и про старые районы, я имею в виду вторую линию метро – это ВИЗ – ЖБИ, без нее не обойтись», – заявил он.

При этом он посчитал, что строить надо сразу в двух направлениях, а станцию для пересадки с одной линии на другую устроить у оперного театра.

«Мое убеждение, что должна быть комбинированная схема второй очереди метрополитена: одна конечная станция – в Академическом районе, вторая – на ЖБИ, пересадочная станция – театр оперы и балета либо Восточная. Там заложено было так, в схеме метро, которая сегодня существует, первая-вторя-третья линии предусмотрены», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube