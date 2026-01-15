Огурцы взлетели в цене почти до 300 рублей

К концу новогодних каникул в Свердловской области сильнее всего подорожали овощи, особенно огурцы и помидоры.

Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с 29 декабря огурцы стали дороже сразу на 22% и теперь стоят в среднем 299,52 рубля за килограмм. Помидоры поднялись в цене до 260 рублей (+16%). Бананы стоят более уже 150 рублей. Также немного дороже стали овощи из борщевого набора: капуста – 36 рублей, свекла – 39 рублей, морковь – 46. Картофель пока остается сравнительно дешевым – около 40 рублей за кило.

Кроме того, на 3,5% подорожала водка – до 886 рублей за литр.

При этом некоторые продукты стали на 1-2% дешевле, например, куриные яйца (89 рублей), сыр (1000 рублей), гречка (94 рубля).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube