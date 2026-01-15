Свердловчанку оштрафовали за покупку недвижимости у мигранта за наличные

Жительнице Свердловской области выписали штраф в размере 600 тысяч рублей за то, что она купила недвижимость у иностранного гражданина и рассчиталась наличными деньгами.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в декабре 2024 года женщина купила половину жилого дома и земельного участка у иностранца, не имеющего ни гражданства России, ни вида на жительство. Расчет по сделке был произведен наличными деньгами.

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» российская гражданка является валютным резидентом, а иностранный продавец – нерезидентом. Проведение расчетов между резидентом и нерезидентом – физическими лицами – наличными деньгами, минуя счета в уполномоченных банках, признается незаконной валютной операцией. На этом основании в отношении покупательницы был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства».

В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, женщина просила заменить штраф на предупреждение, но ей было отказано.

В суде пояснили, что подобные сделки влекут возникновение угрозы причинения вреда экономической безопасности государства, подрывают устойчивость валюты Российской Федерации и стабильность внутреннего валютного рынка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube