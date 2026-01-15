В Верхней Пышме на пожаре погиб человек

Сегодня ранним утром в Верхней Пышме загорелись вещи в квартире на третьем этаже 15-этажного муниципального дома по улице Сапожников. По данным МЧС, тревожный сигнал поступил в 6:14, общая площадь пожара составила 10 кв. м. Хозяин квартиры погиб.

Пожарные за час справились с возгоранием. Всего в тушении огня были задействованы 13 сотрудников и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

