В Верхней Пышме на пожаре погиб человек

Сегодня ранним утром в Верхней Пышме загорелись вещи в квартире на третьем этаже 15-этажного муниципального дома по улице Сапожников. По данным МЧС, тревожный сигнал поступил в 6:14, общая площадь пожара составила 10 кв. м. Хозяин квартиры погиб.
Пожарные за час справились с возгоранием. Всего в тушении огня были задействованы 13 сотрудников и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева
