Оборот заведений общепита за год вырос почти на 15%

Оборот заведений общественного питания за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области вырос на 14,8% по сравнению с 2024 годом и составил 137,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Оборот розничной торговли в целом на Урале растет медленнее. За 11 месяцев он составил 1 трлн 605,9 млрд рублей, или 100,5% к уровню 2024 года. При этом на продовольственные товары уральцы потратили 721,2 млрд рублей (включая алкоголь и табачные изделия), на непродовольственные – 884,7 млрд рублей.

Объем рынка платных услуг за 11 месяцев 2025 года составил 723,7 млрд рублей, или 105,1% к уровню 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube