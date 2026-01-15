Оборот заведений общепита за год вырос почти на 15%

Оборот заведений общественного питания за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области вырос на 14,8% по сравнению с 2024 годом и составил 137,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Свердловскстате.
Оборот розничной торговли в целом на Урале растет медленнее. За 11 месяцев он составил 1 трлн 605,9 млрд рублей, или 100,5% к уровню 2024 года. При этом на продовольственные товары уральцы потратили 721,2 млрд рублей (включая алкоголь и табачные изделия), на непродовольственные – 884,7 млрд рублей.
Объем рынка платных услуг за 11 месяцев 2025 года составил 723,7 млрд рублей, или 105,1% к уровню 2024 года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
