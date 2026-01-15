За год 16 подростков пошли под суд за диверсии на железной дороге

В Свердловской области с каждым годом растет число диверсий и терактов, совершенных на железной дороге. По данным следственных органов, в 2023 году было зарегистрировано 6 таких преступлений, в 2024 – 14, а в 2025 – уже 19. Большинство из них (16 случаев из 19) – это поджоги релейных шкафов. По семи эпизодам уголовные дела были направлены в суд, к ответственности привлекли 16 несовершеннолетних.

Осужденные по этим делам подростки получили от 7 до 9 лет лишения свободы, заявил следователь-криминалист Центрального МСУТ СКР Павел Альферович.

«Теракты и диверсии начались с 2023 года. И тенденция растет. 2025 год показал, что данные преступления удается пресекать на стадии подготовки и покушения, что помогает избежать тяжких последствий», – отметил он на пресс-конференции.

Как подчеркнул руководитель Свердловского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ Денис Савин, сейчас в свердловском СО расследуется одно уголовное дело о теракте, по которому проходят четверо несовершеннолетних. Его планируют в ближайшее время завершить и направить обвинительное заключение прокурору.

Екатеринбург, Дарья Деменева

