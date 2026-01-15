Трудоспособных свердловчан стало меньше

В 2025 году в Свердловской области сократилась численность людей трудоспособного возраста.

Как сообщает Свердловскстат, в октябре 2025 года в регионе проживало 2 млн 93 тысячи 600 людей трудоспособного возраста, или 98% к показателю 2024 года. Из них работали 2 млн 63 тысячи 800 человек, официально признаны безработными 29 800 человек, уровень безработицы составил 1,4%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

