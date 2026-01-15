Уральские врачи вырезали из живота пациента гигантскую опухоль массой 60 кг (ФОТО)

Врачи Свердловского областного онкологического диспансера успешно удалили гигантскую опухоль весом более 60 килограммов у 50-летнего пациента.

Как сообщили в областном минздраве, живот мужчины рос около 20 лет, однако он не подозревал о своем заболевании. Липосаркома – опухоль, развивающаяся из жировой ткани, находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики: на начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку. Огромная опухоль давила на нижнюю полую вену, полностью сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость. К моменту операции пациент весил уже 180 кг.

Хирургическое вмешательство было сопряжено с высоким риском массивной кровопотери и тромбоэмболии. Поэтому была подготовлена система реинфузии для возврата собственной крови, теряющейся во время операции. Поскольку мужчина из-за опухоли не мог долго лежать на спине, пришлось заранее проработать процесс укладки на операционный стол, продумать интубацию для искусственной вентиляции легких и учесть другие нюансы.

За 7 часов 40 минут операционная бригада из 8 человек удалила гигантскую липосаркому. Ради академического интереса медики попробовали взвесить новообразование, однако шкала весов ограничена 60 килограммами, а вес опухоли превышал этот параметр.

Оперирующей бригадой руководил заведующий отделением абдоминальной онкологии № 3 Вадим Голоднов. Ему ассистировали врачи-онкологи, хирурги Владимир Уксусников, Дмитрий Попов, Кирилл Зубков, операционная сестра Алена Голубятникова. Наркоз обеспечивали анестезиологи-реаниматологи Сергей Кожевин и Константин Донсков, а также медицинская сестра-анестезист Любовь Некрасова.

Пациента уже выписали из больницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

