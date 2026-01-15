Свердловские предприниматели торговали опасным мясом и полуфабрикатами

Россельхознадзор выявил серьезные нарушения у трех индивидуальных предпринимателей, торгующих полуфабрикатами в магазинах Каменска-Уральского и Сухого Лога. Ранее в продукции этих производителей были обнаружены бактерии cальмонеллы.

По поручению прокуратуры инспекторы Россельхознадзора провели внеплановые проверки предприятий 30 декабря и 12 января. Выяснилось, что в Сухом Логу ИП Лепихина М.В. выставила в продажу 9 килограммов продукции с истекшим сроком годности: вареники с творогом и луком, голубцы из пекинской капусты и заливное из мяса птицы. Все продукты были изъяты из оборота и переданы для последующей утилизации.

В Каменске-Уральском двое нарушителей, ИП Лепихин Д.С. и ИП Назарова М.Г., торговали мясными полуфабрикатами (фарш, фрикадельки) без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Это означает, что мясо было неизвестного происхождения.

По результатам проверок было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и ч. 1 ст. 14.43 «Нарушение технических регламентов» КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

