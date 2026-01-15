Очередь пойдет быстрее. На Урале выделили больше квот на ЭКО

В Свердловской области выдали квоты на программы вспомогательных репродуктивных технологий – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и криопереносы ранее полученных эмбрионов (крио). Медики специализированных клиник отмечают, что в этом году направлений на ВРТ за счет бюджета выделили больше, а это значит, что очередь пойдет быстрее.

Так, клиника «Мать и дитя» получила 400 квот на ЭКО и 300 на крио.

Клинико-диагностический центр охраны здоровья матери и ребенка (Флотская) – 600 квот на ЭКО и 500 на криопереносы.

Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ) – 630 квот на ЭКО и 500 на криопереносы.

Центр семейной медицины получил 600 квот на ЭКО и 500 на крио.

Клиника «УГМК-Здоровье» – 600 квот на ЭКО и 450 на крио.

Медцентры «Партус» и «Гармония» – по 120 квот на ЭКО и по 100 квот на криопереносы.

Напомним, ранее «Новый День» рассказывал, как встать в очередь на программу ВРТ за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Подробно об этом можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube