Крепкие морозы на Среднем Урале задержатся до 17 января

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение об аномальных холодах еще на сутки. В пятницу, 16 января, температура воздуха будет на 7-9° ниже климатической нормы.

«Антициклон завтра займет большую часть Сибири, вытянув гребень далеко на запад, через Урал в центр Европейской территории России, обеспечивая погоду без существенных осадков на значительной территории страны, на Азиатской ее территории будет морозно. По западной периферии антициклона на Северный Урал сейчас поступает более теплый воздух. Из-за этого на восточном склоне гор вначале образуется орографическая ложбина, а в выходные дни, при содействии более влажного воздуха Баренцева моря, появится частный циклон. Много осадков этот циклон не принесет, но значительно смягчит мороз, температура поднимется почти до нормы 17-18 января, в среднем за сутки в Свердловской области составит -14…-18 °C. На следующей неделе антициклон вновь укрепит позиции на Урале, станет холоднее», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По прогнозам метеорологов, Сибирский антициклон будет определять погоду Свердловской области и в целом Уральского региона длительное время. Морозная погода без значительных осадков сохранится до конца января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube