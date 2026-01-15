В пятницу открываются гигантская горка и главный каток после морозов

В Екатеринбурге после крепких морозов 16 января откроются главный каток на площади 1905 года, гигантская горка в спортивном квартале «Архангел Михаил» и другие городские аттракционы.

«Морозы прошли, и температура воздуха позволяет открыть каток «Энергия льда» и горку «Энергия РМК». Мы продолжим внимательно следить за столбиком термометра и будем максимально оперативно публиковать информацию о работе площадки», – поделились в пресс-службе фестиваля «Энергия РМК».

В квартале «Архангел Михаил» с завтрашнего дня площадки будут работать в обычном режиме: с 12:00 до 21:30 – по будням и с 10:00 до 21:30 – по выходным и праздникам. Билеты на 16 января уже доступны на сайте фестиваля.

Каток на площади будет завтра работать с 11:30 до 23:00.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube