Житель Каменска-Уральского через окно влез в квартиру отца и украл 160 тысяч рублей

В Каменске-Уральском полиция раскрыла кражу 160 тысяч рублей из квартиры в поселке Мартюш.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, о краже заявил 56-летний местный житель. Пропали 160 тысяч рублей, принадлежащих его сожительнице. Деньги лежали в шкафу. На месте ЧП сотрудники установили, что вор проник в квартиру, расположенную на первом этаже, отжав пластиковое окно. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний сын заявителя. В последний раз он вышел из колонии в марте 2024 года.

Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на развлечения и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

