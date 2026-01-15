В Богдановиче полностью восстановили подачу отопления после аварии

Глава Богдановича Олег Нейфельд сообщил, что в городе полностью устранили последствия коммунальной аварии, из-за которой 17 многоквартирных домов остались без отопления в тридцатиградусный мороз.

«Ситуация с отоплением в городе стабилизирована. Благодарю жителей за терпение и понимание в такие морозы. Также благодарю ЕДДС, руководителей служб по ЧС, коллег из администрации, СМИ за слаженную работу, предпринимателей за то, что в условиях мороза помогли в обогреве работников. Особая признательность аварийным бригадам. На устранение аварии и, главное, перезапуска жилищного фонда незамедлительно прибыли и до самого конца работали мастера теплоснабжающей организации, днем присоединились бригады генерирующей компании, Водоканала, управляющих компаний и бригады из Сухого Лога», – написал мэр на своей странице в ВК.

В комментариях жители города сообщают, что в отдельных квартирах до сих пор холодные батареи. Нейфельд сообщил, что все дома подключены к отоплению, а отдельные заявки жителей обрабатывают управляющие компании. Авария в Богдановиче произошла в ночь на 14 января. В южной части города прорвало трубу отопления. Место утечки рабочие нашли к утру, на устранение прорыва и повторного запуска системы отопления ушло больше суток.

Фото со страницы О. Нейфельда в ВК

