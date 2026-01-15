российское информационное агентство 18+

Коммунальщики напомнили, как сделать перерасчет за длинные каникулы

Уральские коммунальщики напомнили потребителям, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ за длинные каникулы. Это касается только тех, кто уезжал из дома более чем на пять дней и может подтвердить свое отсутствие.

«Это могут быть проездные билеты, оформленные на ваше имя, посадочный талон, счета за проживание в отеле, гостинице или общежитии. Заявление и документы нужно передать в течение 30 дней после окончания периода отсутствия», – напомнили «Новому Дню» представители регоператора по обращению с ТКО в Восточной зоне региона.

Отметим, перерасчет возможен только за те услуги, плата по которым выставляется по нормативу и «завязана» на количество зарегистрированных в квартире граждан. За услуги, где плата выставляется по показаниям приборов учёта, перерасчет сделать не получится.

Екатеринбург, Елена Сычева

